INEM. Alberto João Jardim acusa Governo de andar a "brincar ao jardim-escola"

"Este impasse político [na Madeira] não é tão dramático como o que se passa no continente, em que alguns portugueses morreram por causa de uma lei da greve e de um sistema político que precisam de ser revistos", disse o social-democrata e antigo presidente do Governo regional da Madeira em entrevista ao Jornal 2, esta noite.



Alberto João Jardim diz que o culpado no caso do INEM "é o sistema" e a solução é mudar a lei.



"Recomendo uma alteração constitucional e ter um sistema político verdadeiramente democrático", afirmou.



Sobre a crise política na Madeira, o social-democrata disse que o PSD está fracionado e que o "defeito" do atual líder do Governo regional "é que não soube unir o partido".



"Quando eu vi que o meu partido estava quebrado, decidi vir-me embora, porque o papel de um líder é unir o partido", declarou.



"Se o problema é Miguel Albuquerque, então temos de considerar que Miguel Albuquerque tem de sair, mas sair por cima e com toda a dignidade", respondeu.