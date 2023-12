Iniciativa Liberal relativiza anúncio do PSD sobre grupo de trabalho

Homem de Gouveia - Lusa

Em declarações à Antena 1, no programa Entre Políticos, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar dos liberais, defende que essa é uma opção que cabe ao PSD. "Qualquer pessoa deve analisar. Se alguns decidem avançar com um grupo de trabalho, isso é com eles. Nós vamos analisar para podermos estar habilitados a contribuir para a decisão a partir do dia 11 de março", sublinha.



Rodrigo Saraiva defende ainda que, tendo em conta a envergadura do projeto, é justificada uma análise aprofundada do documento: "A decisão de um investimento como este - e quando já se fala do TGV e da terceira travessia sobre o Tejo - envolve muitos milhões. Por isso, a decisão deve ser tomada na maior das legitimidades democráticas. E isso deve ser deixado para o próximo governo".