Iniciativa Liberal responsabiliza PS por empobrecimento da classe média

Foto: Paulo Novais - Lusa

No arranque das jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal, a uma semana da apresentação do Orçamento do Estado, o partido de João Cotrim Figueiredo junta-se em Coimbra e defende um caminho alternativo para que o país consiga reforçar o rumo do crescimento económico.