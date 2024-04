A Iniciativa Liberal está reunida em Conselho Nacional, no Porto, para apresentar a candidatura às eleições europeias. João Cotrim de Figueiredo vai liderar a lista de candidatos.

Na apresentação do programa eleitoral, Rui Rocha fez duras críticas aos primeiros dias do governo.



Garante que os portugueses já se questionam com a mudança de executivo porque o ilusório choque fiscal pune quem tem mais de 35 anos e engana os jovens.