Inspeção-Geral de Finanças deteta irregularidades na indemnização a Alexandra Reis

A TAP diz que respeitará as conclusões do inquérito e o Ministério das Finanças só vai pronunciar-se no final do processo e quando receber o relatório. A gestora saiu da TAP com uma indemnização de meio milhão de euros em fevereiro e assumiu a presidência da NAV, também empresa pública, poucos meses depois.