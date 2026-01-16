Instantâneos da campanha eleitoral

"Chega uma saca de cavacas, filhinho?" pergunta Ana Maria Magalhães a Cotrim

O candidato presidencial, que nos últimos dias visitou lares, centros de dias e fábricas, voltou hoje à rua e no Mercado de Guimarães ouviu de Ana Maria Magalhães, vendedora de doces, se lhe chegava apenas uma saca de cavacas.

"Chega uma saca de cavacas, filhinho?", perguntou a vendedora que, mal viu a comitiva do também eurodeputado, disse bem alto: "Nós vamos vender tudo a esta gente toda. Não vamos?".

Perante esta abordagem, Cotrim Figueiredo não teve escapatória e comprou mesmo uma saca de cavacas.

"Vês, minha irmã, dá cá uma saquinha que o senhor vai levar uma", atirou Ana Maria Magalhães, virada para a irmã, igualmente vendedora.

Se vai ao mercado tem de ajudar os comerciantes, retorquiu a irmã de Ana Maria Magalhães que sublinhou que na sua banca só há "coisas boas e docinhas".

Depois de cumprir o objetivo de vender uma saca de cavacas, Ana Maria Magalhães, virada para a comitiva, afirmou: "Ele é muito bonito, muito bonito, só é pena eu não ser solteira".

E, não perdendo mais tempo porque mais compradores se perfilavam, Ana Maria Magalhães atirou: "Vai correr tudo bem, vá tchau, tudo bom, obrigadinha e saúde".

SVF

Mendes encontra "talismã para a vitória" em Sintra

Em Sintra, antes de se sentar para beber um café, o candidato esteve a ver o fabrico de travesseiros e queijadas de Sintra. Depois de ouvir o segredo para a confeção destes doces, considerou que o segredo para conquistar votos é "falar com as pessoas, transmitir a mensagem certa e convencê-las".

Mais à frente, no Mercado Municipal da Estefânia, pôs em prática essa máxima, cumprimentando vários comerciantes e compradores, acompanhado por uma charanga que ia tocando músicas populares como "Aperta com ela", ou "A garagem da vizinha".

Numas eleições em que a disputa também parece estar "apertadinha", Mendes tirou uma fotografia com um dos vendedores, o João, que o presidente da Junta de Freguesia de Sintra, Paulo Parracho, disse dar sorte para vitórias eleitorais.

"Este amigo é histórico, é um talismã para as vitórias, com este amigo ganha as eleições", assegurou o autarca.

"Tira a foto, tira a foto, tenho lá a do Montenegro", confirmou o vendedor.

A fotografia lá se tirou, entre cumprimentos, com João a notar "que são os dois pequeninos".

"Mas chegamos lá", respondeu Mendes.

SMA/FM

É sempre difícil tirar boas selfies com Gouveia e Melo

O candidato presidencial Gouveia e Melo tem alguns gestos em que introduz uma linha de demarcação face ao estilo do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Um deles é quando o almirante pede aos seus apoiantes que tirem consigo uma fotografia mais formal e não um selfie. E, por vezes, quando não tem membros do seu `staff´ junto de si, não hesita mesmo em pedir a jornalistas que estão a rodeá-lo para tirarem essa fotografia da praxe.

Hoje, no entanto, no confuso Mercado de Benfica, em Lisboa, uma senhora abordou-o para tirar uma selfie, já com o seu telemóvel preparado para a foto. Gouveia e Melo lá aceitou. Mas, quando já estava preparado para a pose, a senhora, de baixa estatura, queixou-se da dificuldade que estava a ter para enquadrar a selfie.

"Ai, é tão difícil. O senhor almirante é tão alto", disse.

"Contra isso não posso fazer nada, minha senhora", respondeu a rir-se Gouveia e Melo.

Ainda no Mercado de Benfica, uma peixeira convidou o candidato para comparar alguma coisa.

"Tenho aqui bom peixe para caldeirada", sugeriu. "Caldeirada é esta campanha", reagiu um dos principais elementos da equipa do almirante.

PMF

Mulheres de Guimarães prometem apoio a Catarina após visita do candidato "mal disposto" ao mercado

Várias mulheres prometeram hoje, no mercado de Guimarães, apoiar Catarina Martins nas eleições presidenciais de domingo, depois de terem recebido a visita de um outro candidato que parecia "mal disposto".

"Gostava de uma mulher a `presidenta`. Os homens não fazem nada, não sabem fazer nada", disse-lhe uma popular, que aproveitou a manhã para fazer compras no Mercado Municipal de Guimarães.

Assim que se apercebeu que Catarina Martins também lá estava, fez questão de a cumprimentar com um abraço e desejar-lhe boa sorte para dia 18, confessando à candidata que acha a vitória difícil.

"Mas que precisávamos de uma mulher a Presidente, sem dúvida alguma", insistiu, acrescentando num sussurro aos ouvidos da candidata: "Para mostrar aos homens quem é que tem tomates".

Não foi a única a prometer o voto à única mulher candidata a Belém e, durante a visita ao mercado, Catarina Martins recebeu o apoio de muitas outras mulheres.

"Ainda ontem a vi na televisão, toda despachada. E disse assim: "Ela vai a Guimarães? Então a gente vai lá", disse-lhe outra popular que prometeu votar em Catarina Martins no domingo.

Outra senhora, por detrás da banca, também tem visto a candidata na televisão e gosta de a ouvir. Porquê? "Porque defende as mulheres", respondeu a um jornalista.

Minutos antes de Catarina Martins, outro candidato também tinha passado por ali, sem que se tivessem chegado a cruzar, mas, pelo menos, na zona por onde a candidata apoiada pelo BE andou, não parece ter sido tão bem recebido.

"Nem veio à nossa beira", queixou-se uma vendedora, que disse que o outro candidato parecia estar mal disposto. Era João Cotrim Figueiredo.

"Vem de Lisboa, todo `coiso`, e nem vem aqui dar os bons dias? Só foi ali pelos bonitos, aqui nada", disse outra vendedora ao lado, referindo-se às bancas fixas do mercado.

Gouveia e Melo diz que é do centro moderado mas os nacionalistas vão ter com ele

O candidato presidencial Gouveia e Melo define-se como sendo do centro político, moderado, defensor da economia de mercado, mas com justiça social. Nesta campanha, disse mesmo ser um social-democrata à antiga.

Mas, em vários dias, aos longo destas duas últimas semanas, vários cidadãos nacionalistas aproximam-se dele para o saudar. Hoje, no Mercado do Benfica, apareceram os "amigos de Olivença" que lhe ofereceram um livrinho sobre a causa.

"O senhor almirante é um patriota. Temos a certeza que irá defender os direitos da nação", disse o "amigo de Olivença". Gouveia e Melo reconheceu que, no plano histórico, Olivença "é um problema".

"Mas o primeiro dever do Presidente da República é cumprir a Constituição", respondeu.

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada já não teve qualquer interação quando um senhor se aproximou dele para elogiar o trabalho que tinha feito enquanto coordenador do plano de vacinação contra a covid-19.

Gouveia e Melo começou por reagir bem ao elogio. Mas, a seguir, ficou atrapalhado e sem palavras com o que ouviu do mesmo senhor: "Tenho a certeza que o senhor almirante vai pôr os corruptos fora. Os políticos são uns vigaristas".