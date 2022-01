Internautas portugueses ainda procuram saber o que são as legislativas

Após múltiplos debates nas televisões, nas rádios e muitas entrevistas na imprensa escrita e eletrónica, os eleitores não estão de todo esclarecidos e procuraram no maior motor de busca da internet - Google – respostas para o que aí vem no próximo dia 30 de janeiro.A gigante internacional analisou as buscas e questões e, através da ferramenta Google Trends, foi possível perceber o que mais despertou o interesse dos portugueses, seja a nível do país ou por região, entre os dias 19 e 26 de janeiro.Quando ultrapassada essa questão, o interesse vira-se para os programas eleitorais, sendo que o Chega é um dos que suscita maior interesse.Mas se pensa que os portugueses sabem efetivamente o que é a política, a analise da Google diz que ainda há muitos por que não percebem integralmente o que são os partidos políticos.Veja agora oapurado pela Google das questões mais procuradas nos últimos oito dias:Quanto à votação em si, a principal preocupação centra-se no local de voto: “onde votar” é a principal questão, seguindo-se “saber onde votar”.

Uma pergunta que o Google reencaminha para um conjunto de publicações que podem esclarecer o eleitor ainda indeciso.

Outra das dúvidas que assaltaram os eleitores foi a questão do voto antecipado e como funciona. E nesta lista de perguntas sobre votar, muito embora em menor número, surgiram também perguntas como “o que acontece se ninguém votar em Portugal?” e “o que é preciso para votar pela primeira vez?”.Veja agora odas perguntas apuradas pela Google na categoria sobre “votar”:No que diz respeito à agenda política e dentro dos temas em debate, a questão da pandemia foi a prioridade. Covid, vacinas, saúde ocuparam as maiores pesquisas, mas os outros problemas sociais não foram esquecidos, como se pode ver na análise apresentada pela recolha da Google.E se a comunicação social faz sondagens, neste campo virtual fazer umaé bem mais fácil. Com os- recolha dos gostos e preferências dos navegadores – a Google Trends chegou à distribuição de interesses dos internautas que, neste período, procuram saber mais sobre as próximas legislativas.Nesta "sondagem", o grande vencedor é o partido Iniciativa Liberal.1. Iniciativa Liberal (26%)2. Chega! (22%)3. Partido Social Democrata (11%)4. Partido Socialista (10%)5. CDS – Partido Popular (10%)6. Bloco de Esquerda (8%)7. Coligação Democrática Unitária (6%)8. LIVRE (4%)

distribuição do interesse por região em cada um dos partidos e ver que, por exemplo, o interesse pela Iniciativa Liberal é maior nas franjas do litoral ou próximas do litoral do que no interior.