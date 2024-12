Intervenção Martim Moniz. Pedro Nuno Santos questiona ação da PSP

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

"Aquela ação não fez nada pela segurança dos portugueses", criticou o líder socialista, referindo-se à operação realizada pela PSP na Martim Moniz, na quinta-feira.



"Antes pelo contrário", ressalvou. "Sinalizou uma comunidade como potenciais criminosos".



Segundo Pedro Nuno Santos, a operação da PSP mostrou que houve "um único detido".



As pessoas que, na sua maioria, pertencem à referida comunidade "querem trabalhar e estar em Portugal".



"São pessoas de trabalho", frisou. "Temos de dar respostas aos problemas. Aos problemas reais, não aos problemas imaginários".



Ainda deixando criticas à operação na Martim Moniz, o líder da oposição afirmou que os os políticos não devem "gerir perceções", mas para "resolver problemas reais". Pedro Nuno Santos lamentou ainda não ter ouvido nem da parte do presidente da Câmara de Lisboa nem do primeiro-ministro "soluções ou políticas concretas ara resolver problemas da segurança e da insegurança".



Para o secretário-geral do PS, é "claro que há uma instrumentalização por parte do Governo, há apropriação da imagem e do trabalho das forças de segurança".



"As ações preventivas fazem parte do trabalho das forças de segurança, mas o que a lei exige é que sejam proporcionais", continuou, acrescentando que o Partido Socialista tem "muitas duvidas sobre a proporcionalidade e a legalidade da ação de ontem".



Por esse motivo, o partido da oposição chamou para ser ouvida no Parlamento a ministra da Administração Interna e o diretor Nacional da PSP. "A ação de ontem tem de ser explicada e os fundamentos que justificaram a ação de ontem têm de ser explicados".