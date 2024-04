Já são conhecidos os secretários de Estado do executivo de Luís Montenegro

A lista, divulgada noda Presidência, apresenta 41 nomes (24 homens e 17 mulheres):









Ministério de Estado e de Negócios Estrangeiros:







- Secretário de Estado dos Assuntos Europeus

Inês Carmelo Rosa Calado Lopes Domingos





Economista e professora universitária, foi deputada entre 2015 e 2019. Inês Domingos trabalhou nas comissões de Finanças e Assuntos Europeus. Antes disso, trabalhou como economista em Londres. Tem Mestrado e Licenciatura em Economia.





- Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio





Doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais, é docente universitário e investigador. Nuno Sampaio foi consultor da Casa Civil do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Antes, foi assessor para Assuntos Parlamentares e Autarquias Locais da Casa Civil do presidente Cavaco Silva.





- Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

José de Almeida Cesário





Volta à secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que já ocupou em governos anteriores. Foi também secretário de Estado da Administração Local. José Cesário é licenciado em Administração e Gestão Escolar.











Ministério de Estado e das Finanças:





- Secretário de Estado do Orçamento

José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito





Doutorado em Economia, José Brandão de Brito ocupou funções como economista-chefe do Millenium BCP.





- Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais

Cláudia Maria dos Reis Duarte Melo de Carvalho





Advogada e professora universitária, Cláudia Duarte formou-se em Direito e é pós-graduada em fiscalidade.





- Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças

João Alexandre da Silva Lopes





Licenciado e pós-graduado em Gestão, João da Silva Lopes é advogado nas áreas de Direito Fiscal, Contencioso Tributário, Direito Administrativo, Contratação Pública e Ambiente.





- Secretária de Estado da Administração Pública

Marisa da Luz Bento Garrido Marques Oliveira







Antiga vice-presidente do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, foi também gestora em vários setores. Licenciada em Gestão de Empresas.











Ministério da Presidência:





- Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros

Paulo José Martins Raposo Lopes Marcelo





Advogado e professor universitário, Paulo Marcelo é mestre em Direito Europeu e licenciado em Direito. É especialista em temas de regulação e ambiente.





- Secretário de Estado Adjunto e da Presidência

Rui Armindo da Costa Freitas







Administrador do Grupo Media Capital (detentor da TVI), Rui Armindo Freitas esteve na liderança de várias empresas do setor da comunicação social e do têxtil.











Ministério da Coesão Territorial:





- Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional

Hélder Manuel Gomes Dos Reis





Antigo secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, foi também consultor para Assuntos Económicos da Presidência da República. Hélder Reis é docente universitário e tem mestrado em Economia Monetária e Financeira.





- Secretário de Estado da Administração Local

Hernâni Dias







Foi presidente da Câmara Municipal de Bragança. Licenciado em Português/Francês – ensino, foi professor em várias escolas do distrito de Bragança.











Ministério dos Assuntos Parlamentares:





- Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares

Carlos Eduardo Almeida De Abreu Amorim





Doutorado em Direito e docente universitário, Carlos Abreu Amorim foi deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD.





- Secretário de Estado do Desporto

Pedro Miguel Pereira Dias







Gestor desportivo, foi diretor executivo da Federação Portuguesa de Futebol, tendo sido responsável pelas modalidades de futsal e futebol de praia, bem como da coordenação da formação de treinadores.











Ministério da Defesa Nacional:





- Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional

Álvaro Castelo Branco





Advogado e antigo deputado, Álvaro Branco foi vice-presidente da Câmara do Porto e administrador das Águas de Portugal.





- Secretária de Estado da Defesa Nacional

Ana Isabel Xavier







Docente universitária e investigadora, Ana Isabel Xavier é doutorada em Relações Internacionais. Foi subdiretora geral de Política de Defesa Nacional.











Ministério da Justiça:





- Secretária de Estado Adjunta e da Justiça

Maria José Dias da Mota Magalhães de Barros





Fez parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João e foi diretora administrativa da Universidade Católica Portuguesa. Maria José Barros é professora e foi diretora da CUF Academic Center.





- Secretária de Estado da Justiça

Maria Clara Figueiredo







Foi juíza desembargadora no Tribunal da Relação e exerceu funções de magistrada judicial.











Ministério da Administração Interna:





- Secretário de Estado da Administração Interna

Telmo Augusto Janes de Noronha Côrrea





Foi ministro do Turismo no Governo de Santana Lopes, em 2004. Telmo Côrrea também já foi deputado à Assembleia de República, é advogado e professor universitário.





- Secretário de Estado da Proteção Civil

Paulo Simões Ribeiro







Advogado, Paulo Simões Ribeiro foi deputado nas XII e XII Legislaturas. Foi também vereador na Câmara de Palmela.











Ministério da Educação, Ciência e Inovação:





- Secretário de Estado Adjunto e da Educação

Manuel Alexandre Mateus Homem Cristo





Alexandre Homem Cristo é deputado e foi Conselheiro Nacional de Educação. Já foi também assessor parlamentar e geriu projetos na área da inovação educativa.





- Secretário de Estado da Educação

Pedro Tiago Dantas Machado da Cunha





Pedro Dantas da Cunha é doutorado em Psicologia Educacional. Para além de docente universitário, foi diretor-geral da Educação. Já dirigiu programas nas fundações Aga Khan e Calouste Gulbenkian.





- Secretária de Estado da Ciência

Ana Maria Severino de Almeida Paiva







Doutorada em Inteligência Artificial e professora universitária, fundou o grupo INESC-ID sobre IA para as pessoas e sociedade (GAIPS).











Ministério da Saúde:





- Secretária de Estado da Saúde

Ana Margarida Pinheiro Povo





Com doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e MBA em Organização e Sistemas de Saúde, é médica, investigadora e docente universitária. Foi membro do SiNATS (Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde) do Infarmed.





- Secretária de Estado da Gestão da Saúde

Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé







Engenheira de Gestão Industrial e docente universitária, tem um MBA em Gestão Internacional e licenciatura em Engenharia de Gestão Industrial. Foi vice-presidente do Instituto de Investigação Científica Tropical e administradora em empresas de comunicação social.











Ministério das Infraestruturas e Habitação:





- Secretário de Estado das Infraestruturas

Hugo Morato Alface Do Espírito Santo





Com um MBA e licenciatura em Economia, foi sócio no escritório de Lisboa da McKinsey & Company. Orador frequente em fóruns sobre aviação, sustentabilidade, transição energética e desenvolvimento económico.





- Secretário de Estado da Mobilidade

Cristina Maria dos Santos Pinto Dias





Vogal no Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, foi vice-presidente da CP; presidente da EMEF; presidente dos Transportes Intermodais do Porto (TIP) e administradora da Operadora de Transporte da Região de Lisboa (OTLIS). Tem um mestrado em Economia e Política da Energia e do Ambiente e licenciatura em Economia.





- Secretária de Estado da Habitação

Patrícia Gonçalves Costa de Machado Santos







Tem doutoramento em Arquitetura na especialidade de Tecnologias e Gestão da Construção e licenciatura em Arquitetura. Arquiteta de profissão, trabalhou o tema da Habitação nas autarquias de Lisboa e de Oeiras.











Ministério da Economia:





- Secretário de Estado do Turismo

Pedro Manuel Monteiro Machado





Presidente da ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Externa do Centro de Portugal, foi também presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal. É mestre em Ciências da Educação e licenciado em Filosofia.





- Secretário de Estado da Economia

João Rui da Silva Gomes Ferreira





Conta com um mestrado e licenciatura em Engenharia Química e pós-graduação em Métodos Quantitativos em Gestão. Tem no currículo o cargo de secretário-geral da APCOR e de presidente da Confederação Europeia da Cortiça.





- Secretária de Estado do Mar

Lídia Bulcão







Com licenciatura em Ciências da Comunicação, foi jornalista e deputada à Assembleia da República pelo círculo eleitoral dos Açores (XII Legislatura).











Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social:





- Secretário de Estado do Trabalho

Adriano Rafael Sousa Moreira





Tem licenciatura em Direito. Foi presidente do Conselho de Administração da Sãvida - Medicina Apoiada; foi administrador das Infraestruturas de Portugal (IP), Estradas de Portugal (EP), Rede Ferroviária Nacional (Refer), e Caminhos de Ferro Portugueses (CP).





- Secretário de Estado Adjunto e da Segurança Social

Jorge Manuel de Almeida Campino





Com um doutoramento em Economia, é docente do Ensino Superior e ex-vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, I.P.





- Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão

Clara Marques Mendes







É jurista, tem licenciatura em Direito e foi deputada à Assembleia da República da XII à XV Legislatura.











Ministério do Ambiente e Energia:





- Secretário de Estado do Ambiente

Emídio Ferreira dos Santos Sousa





Com mestrado em Administração Pública e licenciatura em Administração Autárquica, é deputado e foi presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira entre 2013 e 2024.





- Secretária de Estado da Energia

Maria João Pereira







Docente universitária e investigadora, tem um doutoramento em Engenharia de Minas e título de agregado em Georrecursos, mestrado em Mineralurgia e Planeamento Mineiro e Licenciatura em Engenharia de Minas. É professora catedrática e presidente do Departamento de Engenharia de Recursos Minerais e Energéticos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.











Ministério da Juventude e Modernização:





- Secretária de Estado da Igualdade

Carla da Cruz Mouro





Foi presidente do Conselho Nacional da Juventude e participou no Programa de Liderança na Inovação no MIT.





- Secretário de Estado da Modernização e da Digitalização

Alberto Manuel Rodrigues da Silva







Investigador e docente universitário, tem doutoramento em Engenharia Informática e de Computadores, mestrado em Engenharia Electrotécnica e Computadores e licenciatura de Engenharia Informática. Concluiu o título de agregado em Engenharia Informática e de Computadores e é professor catedrático do Instituto Superior Técnico.











Ministério da Agricultura e Pescas:





- Secretário de Estado da Agricultura

João Manuel Moura Rodrigues





Administrador de empresas, tem um MBA em Gestão Financeira para as PME’s, licenciatura em Engenharia Agro-Pecuária e Bacharelato em Produção Animal. Foi deputado à Assembleia da República (XIV, XV e XVI Legislaturas) e professor.





- Secretária de Estado das Pescas

Cláudia Sofia Gomes Monteiro de Aguiar





Licenciada em Sociologia, com pós-graduação em Marketing e Comunicação e executive master em Gestão e Transformação Digital. Foi deputada à Assembleia da República de 2011 a 2014 e Eurodeputada desde 2014. Foi também vice-presidente da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu e vice-presidente para as Regiões Ultraperiféricas do intergrupo SEARICA.





- Secretário de Estado das Florestas

Rui Miguel Ladeira Pereira







Tem licenciatura em Engenharia Agronómica e é engenheiro do ramo florestal. Foi presidente da Câmara Municipal de Vouzela.











Ministério da Cultura:





- Secretária da Estado da Cultura

Maria de Lurdes dos Anjos Craveiro



Docente universitária com doutoramento em História da Arte, é desde 2021 diretora do Museu Nacional Machado de Castro.











Fonte de São Bento explicou à RTP que dois nomes de secretários de Estado estavam à espera de uma decisão administrativa das universidades para poderem sair para o Governo. É a explicação para o atraso na divulgação da lista de secretários de Estado.







Antes de ser apresentada a lista, tinha já sido confirmado que a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus regressa ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A tomada de posse está marcada para sexta-feira.







À saída da reunião, o novo primeiro-ministro disse ter tido uma "boa reunião" com o presidente da República.



"Foi uma boa reunião, falámos de muitos temas", declarou Luís Montenegro aos jornalistas.



O chefe de Governo chegou ao Palácio de Belém às 18h04, apenas acompanhado pelo chefe de gabinete, Pedro Perestrelo Pinto, e saiu perto das 19h30.