Jardim avalia escrutínio na Madeira. "Resultado da coligação não é famoso"

O antigo líder do Governo Regional também tece críticas a Luís Montenegro, a quem chama "caloiro" por ter festejado um resultado que não é uma vitória. Alberto João Jardim salienta que foi a primeira vez que viu um líder nacional do PSD a deslocar-se a umas eleições regionais.Com o resultado obtido no domingo, Miguel Albuquerque teve de olhar para os partidos que lhe fornecessem o deputado que faltava para a maioria na Assembleia Legislativa. O PAN foi o escolhido É um acordo de incidência parlamentar para garantir a governabilidade no arquipélago cujos contornos são apresentados esta terça-feira.