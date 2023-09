Madeira. Acordo com PAN viabiliza "governo de maioria parlamentar" de Albuquerque

Na intervenção da noite eleitoral de domingo, o líder do PSD da Madeira afiançava estar em condições de apresentar, a breve trecho, "um governo de maioria parlamentar". Fórmula que excluiria à partida o Chega, deixava claro Miguel Albuquerque.



Contados os votos das legislativas insulares, tanto a Iniciativa Liberal como o partido Pessoas-Animais-Natureza manifestaram disponibilidade para subscrever um acordo de incidência parlamentar. A solução de Albuquerque, apurou na segunda-feira a RTP Madeira, assenta no PAN - e terá mesmo sido esta a preferência do dirigente dos social-democratas madeirenses.



Recorde-se que, durante a campanha, Miguel Albuquerque afirmou que se recusaria a governar sem maioria absoluta, o que lhe valeu reptos para uma demissão imediata na noite eleitoral, entre os adversários. A começar pelo líder nacional do Chega, André Ventura, que logo se mostrou indisponível para qualquer acordo.



O PS, com Sérgio Gonçalves como cabeça de lista, recuou para 11 deputados, o JPP, de Élvio Sousa, cresceu para cinco e a CDU manteve o seu eleito, Edgar Silva, do PCP.



O Chega, liderado no arquipélago por Miguel Castro, converteu-se na quarta força política, com quatro mandatos. Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN elegeram, cada um, um deputado.

