Joana Mortágua pede a demissão do ministro da Defesa
Foto: José Sena Goulão - Lusa
"O Bloco de Esquerda entende que o ministro Nuno Melo não tem condições para continuar no Governo", disse Joana Mortágua, acusando o ministro da Defesa de ter permitido a passagem de aviões "usados no genocídio do povo palestiniano" ao autorizar a escala de três aeronaves norte-americanas na base das Lajes.
"Isto viola o embargo militar que Portugal tem com Israel", disse, acrescetando que "não podemos ter um ministro da Defesa cuja lealdade é ao Governo e aos interesses de Israel e não ao Governo português".
O Bloco de Esquerda entende ainda que o Governo português já deveria ter chamado o embaixador de Israel.
Em causa está um vídeo onde os tripulantes da flotilha surgem sentados no chão enquanto o ministro da segurança os intimida.
Para o partido, que continua sem qualquer informação sobre Mariana Mortágua ou qualquer outro dos três portugueses detidos, em causa está um ato de humilhação que o Governo português deveria condenar.