Joana Mortágua pede a demissão do ministro da Defesa

Foto: José Sena Goulão - Lusa

"O Bloco de Esquerda entende que o ministro Nuno Melo não tem condições para continuar no Governo", disse Joana Mortágua, acusando o ministro da Defesa de ter permitido a passagem de aviões "usados no genocídio do povo palestiniano" ao autorizar a escala de três aeronaves norte-americanas na base das Lajes.