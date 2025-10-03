Polémica com Nuno Melo. Montenegro não percebe "reações radicalizadas"

Foto: Radek Pietruszka - EPA

Sobre a polémica da escala de três aeronaves norte-americanas na base das Lajes, o primeiro-ministro diz que não entende as "reações radicalizadas" e os pedidos de demissões.

"Não percebo mesmo o porquê destas reação tão radicalizadas a pedir a demissões de ministros. Era o que faltava que o Governo encarasse decisões que são normais com esse tipo de espírito", disse Luís Montenegro aos jornalistas.



A reação do primeiro-ministro surgiu minutos depois de Joana Mortágua ter pedido a demissão do ministro da Defesa, Nuno Melo.



"Lamento que tenha havido um erro processual no início, quando a questão foi suscitada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E não há mais nada a dizer sobre isso. Tudo o resto foi uma tramitação perfeitamente normal", disse Montenegro.