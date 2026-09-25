João Almeida critica apelos dos ministros para redução do consumo de combustíveis

"Discordo em absoluto e acho que é a pior coisa que se pode dizer às pessoas neste momento. Do ponto de vista da sensibilidade política, [as declarações] não foram minimamente acertadas e também não lhes reconheço uma consequência evidente que fosse positiva", afirmou João Almeida no programa Jogo Político, da RTP Notícias.





Em causa estão os avisos do ministro da Economia, Castro Almeida, e da ministra do Ambiente e da Energia, Maria Graça Carvalho, que apelaram à redução de consumo de combustíveis. João Almeida lembrou que há muitas famílias que não têm outra alternativa senão usar o automóvel.





"Há muita gente que não tem alternativa de transporte público, por exemplo, para levar os seus filhos à escola, para levar os seus idosos a tratamentos", acrescentou.