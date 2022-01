João Oliveira justifica adiamento do regresso de Jerónimo com "avaliação médica" pós-cirurgia

Nuno Veiga - Lusa

O dirigente comunista João Oliveira justificou o adiamento do regresso de Jerónimo de Sousa à campanha eleitoral com a "avaliação médica" que está a ser feita na sequência da cirurgia a que foi submetido o secretário-geral do PCP há uma semana.