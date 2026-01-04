João Teixeira Lopes diz que no projeto dos liberais "os netos podem ser coveiros dos avós"

Ao final da tarde, naquela que foi a primeira sessão pública da campanha, a candidata contou com o apoio de João Teixeira Lopes, que deixou o elogio à república e o esforço necessário para a defender.





O antigo dirigente do Bloco de Esquerda lançou acusações aos liberais e a João Cotrim de Figueiredo, também candidato a Belém, dizendo que no projeto que defendem os netos "podem ser os coveiros dos avós".





Antes do comício no Coliseu, a Catarina Martins andou pela Feira de Canidelo, em Vila Nova de Gaia. Com pouco menos de 50 mil euros de orçamento, Catarina Martins partiu para a estrada a norte do país. É lá também que vai terminar esta campanha.