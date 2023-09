O secretário-geral adjunto do PS admite que "os resultados ficam aquém do desejado pelo partido socialista", sublinhando, contudo, que "não determinam o compromisso inabalável do Partido Socialista com as autonomias regionais". João Torres garantiu aos madeirenses e porto-santenses "que podem sempre contar com o PS, que nunca virou e jamais virará as costas à Madeira".