Jorge Pinto diz que palavras do PR sobre "novas gerações" parecem ser sobre si

Em declarações aos jornalistas durante uma visita às Festas em Honra de S. Gonçalinho, em Aveiro, Jorge Pinto foi questionado sobre as palavras do Presidente da República de hoje de manhã e disse que, apesar de não as ter ouvido, agradecia a posição transmitida por Marcelo Rebelo de Sousa.

"Não tinha ouvido, mas agradeço a Marcelo Rebelo de Sousa, porque realmente parece estar a falar da minha candidatura, porque é a única nova voz nestas eleições", considerou.

O Presidente da República, que votou hoje antecipadamente na Cidade Universitária, em Lisboa, salientou que uma das vantagens da democracia é a possibilidade de se mudar para novas pessoas ou gerações quando não se está satisfeito: "Não se gosta, muda-se. Encontram-se novas gerações, novas pessoas".

O candidato presidencial apoiado pelo Livre salientou, no entanto, que não é por algo ser novo que é "forçosamente bom", lembrando que algumas das novidades dos últimos anos, como a ascensão da extrema-direita, não têm sido positivas.

Jorge Pinto afirmou querer "ser boa novidade" e frisou que o país não está condenado a ver inovações apenas no estrangeiro: "eu quero que a comunicação social, quero que os portugueses estejam também atentos às boas novidades que surgem no nosso próprio país. E esta candidatura está a mostrar que há boas novidades que também podem surgir no nosso país, que são menos do mesmo, mas para melhor".

Reconhecendo a legitimidade da desilusão dos portugueses com as figuras políticas, o candidato a Belém concluiu que "se Marcelo Rebelo de Sousa apela a novas vozes e apela a que esteja atento essas novas vozes", a sua candidatura assumirá essa responsabilidade.