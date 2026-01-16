Política
Presidenciais 2026
Jorge Pinto e o apelo do voto livre
O candidato presidencial Jorge Pinto pediu, esta quinta-feira, aos militantes do Livre e aos democratas que "votem livremente" no nome que "dê mais garantias de defesa da Constituição" numa carta enviada ao início da noite.
Foto: Manuel Fernando Araújo, Lusa
Depois de ter enviado a carta aos apoiantes, e antes de entrar para o comício na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, o candidato esclareceu que não fez um apelo ao voto em António José Seguro e sublinhou que o voto útil é na sua candidatura, contudo, compreende as inquietações das pessoas.
No comício, criticou João Cotrim de Figueiredo afirmando que prefere "mil vezes ser conhecido pela honestidade do que ser conhecido por ser liberal mas abraçar fascistas".