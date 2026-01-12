Jorge Pinto e Rui Tavares atacam ambiguidade de candidatos

Num comício em Coimbra, o candidato à Presidência da República e o porta-voz do Livre apontaram baterias a vários candidatos como António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo e André Ventura.

Foto: Paulo Novais, Lusa

Jorge Pinto disse mesmo ter uma mensagem para o líder do Chega: "Como é que o senhor, que não consegue sequer pôr ordem na sua casa, quer pôr ordem no país?"

Para o candidato apoiado pelo Livre, António José Seguro, "faz-me lembrar aquele professor, que vendo (...) um agressor e uma vítima, vai lá e diz façam as pazes". Já quanto a Henrique Gouveia e Melo, "continuamos sem saber bem afinal de que lado é que está", acrescentou, apelando à transparência. 

Neste encontro com dezenas de apoiantes, foram muitos os temas abordados: da saúde, à política internacional, passando pela Constituição e o discurso de ódio. 

O candidato contou ainda com o apoio de Isabel Mendes Lopes, co-porta-voz do partido Livre, que disse que Jorge Pinto foi o único candidato a trazer ideias de futuro para a campanha

Depois de Coimbra, a caravana de Jorge Pinto vai andar esta segunda-feira por Lisboa. 


