Jorge Pinto ficou em sexto no concelho onde nasceu

De acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral, Jorge Pinto ficou atrás de António José Seguro (34,8%), André Ventura (19,63%), Luís Marques Mendes (16%), João Cotrim de Figueiredo (12,34%) e Henrique Gouveia e Melo (9,53%).

Os 1.339 votos conseguidos por Jorge Pinto (4,56%) permitiram-lhe, por outro lado, ficar à frente de Catarina Martins (1,68%), António Filipe (0,55%), Manuel João Vieira (0,50%), André Pestana (0,27%) e Humberto Correia (0,13%).

A taxa de abstenção no município foi de 39,70%, tendo-se deslocado às urnas 30.096 dos 49.907 votantes inscritos.

Concorreram às eleições presidenciais de hoje 11 candidatos, um número recorde.

As projeções divulgadas às 20:00 pelas televisões apontam para a realização de uma segunda volta entre António José Seguro e André Ventura ou Cotrim de Figueiredo.