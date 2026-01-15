Jorge Pinto pede aos partidos que "levem a sério" denúncias de assédio

"[Faço] um alerta a todos os partidos políticos de que levem a sério estas denúncias e tomem medidas, porque se a denúncia foi feita e não houve medidas tomadas, não houve investigação - não sei, desconheço -, mas é também um falhanço que estamos a fazer a esta mulher e a outras", disse, após ser questionado sobre o comunicado da ex-assessora do grupo parlamentar da IL, Inês Bichão, sobre o caso de alegado assédio sexual visando Cotrim Figueiredo.

O candidato a Belém apoiado pelo Livre falava aos jornalistas à margem de uma ação de contacto com eleitores na estação de metro de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia.

Jorge Pinto pediu que, de forma a respeitar a vontade de Inês Bichão, não se faça deste episódio um "facto político" e insistiu que a presunção de inocência não deve ser convertida numa "assunção de culpabilidade" de quem faz as denúncias.

"De resto, prefiro não me pronunciar, porque a própria pessoa pede que deixemos o assunto seguir as suas vias, que pelos vistos serão as vias judiciais. A própria, em comunicado, diz que irá defender a sua posição em tribunal. Portanto, deixemos a justiça também seguir o seu curso", pediu.

Jorge Pinto disse ainda que é "preocupante haver uma denúncia" de uma mulher que se "sentiu desconfortável por mais do que uma vez no seu local de trabalho" sem que, se for verdade o que é dito no comunicado, "tenha havido a devida investigação" interna.

Para o candidato, Inês Bichão "merece muito mais respeito" do que aquilo que tem sido dito por comentadores e nas redes sociais.

A ex-assessora do grupo parlamentar da IL disse hoje que a publicação sobre um alegado assédio sexual visando Cotrim Figueiredo foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que "a veracidade dos factos" envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, Inês Bichão refere que, na segunda-feira, "foi ilicitamente difundido" e sem o seu consentimento "conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público", na rede social Instagram.

"Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção. Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023", sublinhou a advogada e consultora jurídica.

A IL recusou hoje que "tenha havido qualquer queixa interna ou reporte formal ou informal" de alegados assédios sexuais por parte do candidato presidencial Cotrim Figueiredo, tal como referiu a ex-assessora Inês Bichão.