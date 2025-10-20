Política
Jornadas parlamentares. PS avalia coesão social e economia do país
Os socialistas estão em Penafiel, até terça-feira, para as jornadas parlamentares. São dois dias que os deputados vão dedicar à coesão social e ao crescimento económico.
Temas que os socialistas querem destacar numa das regiões com os índices de rendimento mais baixos.
Os temas também vão permitir aos socialistas um exame crítico do Orçamento do Governo.O secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, começa o dia com a visita a uma empresa em Paços de Ferreira.
