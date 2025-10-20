"Tem provas dadas". Cúpula socialista aprova apoio a Seguro nas eleições presidenciais

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O PS vai apoiar a candidatura a António José Seguro à Presidência da República. A proposta do secretário-geral do partido foi aprovada na Comissão nacional com duas abstenções e nenhum voto contra José Luís Carneiro argumenta que o candidato à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa representa os valores do "socialismo democrático".

O líder socialista quis enfatizar que "é o PS e só o PS que determina o tempo político das suas decisões".



A decisão sobre um apoio socialista à candidatura de António José Seguro foi guardada para a reunião da Comissão Nacional em Penafiel, muito depois de o antigo secretário-geral do PS avançar para a corrida a Belém, o que aconteceu há quatro meses. A proposta de José Luís Carneiro de apoio a Seguro foi feita conjuntamente com Carlos César.A decisão sobre um apoio socialista à candidatura de António José Seguro foi guardada para a reunião da Comissão Nacional em Penafiel, muito depois de o antigo secretário-geral do PS avançar para a corrida a Belém, o que aconteceu há quatro meses. José Luís Carneiro fez sempre questão de adiar uma tomada de posição para depois das autárquicas.



A Comissão Nacional arrancou para os trabalhos cerca das 15h00 de domingo, tendo na agenda, além do apoio a Seguro, os resultados obtidos pelo partido nas eleições de há uma semana e o posicionamento do partido na votação da proposta de Orçamento do Estado para 2026.



O secretário-geral do PS considera que Seguro representa o "campo do socialismo democrático" num "tempo especialmente exigente". "Quem representa esse campo do socialismo democrático é o António José Seguro", sustentou. A Comissão Nacional arrancou para os trabalhos cerca das 15h00 de domingo, tendo na agenda, além do apoio a Seguro, os resultados obtidos pelo partido nas eleições de há uma semana e o posicionamento do partido na votação da proposta de Orçamento do Estado para 2026.O secretário-geral do PS considera que Seguro representa o "campo do socialismo democrático" num "tempo especialmente exigente"., sustentou. É também em Penafiel, no distrito do Porto, que decorrem até terça-feira as jornadas parlamentares do PS.



Carneiro sublinhou as qualidades e "provas dadas" de Seguro, mostrando-se convicto de que apenas o antigo líder socialista e o socialismo democrático que representa, a autêntica social-democracia, na sua perspetiva, serão capazes de responder às exigências atuais.



"António José Seguro, além de ter sido secretário-geral dos jovens socialistas, foi também secretário-geral do nosso Partido. Tem provas dadas, no serviço aos valores democráticos e aos valores constitucionais. Como deputado, esteve na origem de uma das importantes reformas do Parlamento, foi secretário do Estado da Juventude, foi ministro adjunto do primeiro-ministro António Guterres e deputado ao Parlamento Europeu", acrescentou José Luís carneiro. , mostrando-se convicto de que apenas o antigo líder socialista e o socialismo democrático que representa, a autêntica social-democracia, na sua perspetiva, serão capazes de responder às exigências atuais."António José Seguro, além de ter sido secretário-geral dos jovens socialistas, foi também secretário-geral do nosso Partido.. Como deputado, esteve na origem de uma das importantes reformas do Parlamento, foi secretário do Estado da Juventude, foi ministro adjunto do primeiro-ministro António Guterres e deputado ao Parlamento Europeu", acrescentou José Luís carneiro.