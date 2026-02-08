Política
Presidenciais 2026
José Luís Carneiro afirma que votar é um "dever e uma responsabilidade"
O secretário-geral do PS votou no Porto e apelou ao voto nesta segunda volta das eleições presidenciais. José Luís Carneiro apelou ao voto que considera ser "um dever e uma responsabilidade. Um direito pelo qual muitas e mutos deram a sua própria vida".
No entanto, José Luís Carneiro recorda que há muitos eleitores que não vão poder exercer o seu direito de voto devido ao mau tempo e deixa "uma palavra de profunda solidariedade. Pessoas que têm as suas vidas destruídas" e que "estão a viver momentos muito difíceis".
Carneiro deixa ainda o "apelo para que todos se mobilizem para ir votar. todos aqueles que o podem fazer hoje e os que não poderem fazer hoje, poderão fazê-lo no próximo fim de semana, se as condições assim o permitirem".