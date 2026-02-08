José Luís Carneiro afirma que votar é um "dever e uma responsabilidade"

"É portanto um imperativo de cada uma e de cada um participar nas escolhas da sua vida democrática".



No entanto, José Luís Carneiro recorda que há muitos eleitores que não vão poder exercer o seu direito de voto devido ao mau tempo e deixa "uma palavra de profunda solidariedade. Pessoas que têm as suas vidas destruídas" e que "estão a viver momentos muito difíceis".



Carneiro deixa ainda o "apelo para que todos se mobilizem para ir votar. todos aqueles que o podem fazer hoje e os que não poderem fazer hoje, poderão fazê-lo no próximo fim de semana, se as condições assim o permitirem".







