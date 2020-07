José Luís Carneiro retira candidatura ao Conselho Superior de Defesa Nacional

Também Luís Patrão retirou a candidatura ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informação. O antigo deputado do PS era candidato ao cargo em representação da Assembleia da República, mas também não conseguiu reunir dois terços dos votos.



Luís Patrão foi secretário de Estado da Administração Interna e também Chefe do Gabinete de José Sócrates e tinha sido escolhido para representar o PS no Conselho de fiscalização das "secretas".