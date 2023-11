José Luís Carneiro diz que uma sondagem "é uma sondagem". O candidato à liderança do PS e à corrida a primeiro-ministro vê entretanto o resultado da sondagem da Universidade Católica como um sinal de que "os militantes do Partido Socialista e aqueles que simpatizam com as causas do PS vêm capacidade na minha candidatura para derrotar Luís Montenegro".