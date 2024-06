JPP considera que atitudes de Miguel Albuquerque não inspiram confiança

Homem de Gouveia - Lusa

O partido Juntos Pelo Povo admite ser pouco provável viabilizar o programa do Governo Regional da Madeira. Depois de o líder do JPP ter dito, em conferência de imprensa, que quer ver o documento primeiro, Élvio Sousa diz agora, em entrevista à RTP Madeira, que as atitudes políticas de Miguel Albuquerque nos últimos anos não dão margem para confiança.