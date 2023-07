Lacerda Sales considera que está encerrado o diferendo com o ministro da Cultura

Ouvido, esta manhã, pela Antena 1, António Lacerda Sales diz que é tempo de pôr um ponto final na troca de argumentos com o ministro da Cultura.Ainda assim, deixa um aviso, argumentando que um membro do Governo é sempre um membro do Governo.Foi a primeira vez que António Lacerda Sales presidiu a uma Comissão de Inquérito na Assembleia da República.Um desafio exigente, assume o ex-secretário de Estado da Saúde, mas que cumpriu o objetivo.Quanto às conclusões e ao relatório preliminar apresentado na semana passada e alvo de várias críticas e propostas de alteração, Lacerda Sales não faz comentários.O relatório final da CPI à TAP é votado depois de amanhã.