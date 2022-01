Legislativas 2022. António Costa e Rui Tavares em debate na RTP

António Costa reafirmou esta noite que a única forma do país ter estabilidade é com uma maioria do Partido Socialista. O secretário-geral do PS esteve frente-a-frente, com Rui Tavares, do Livre e alertou para o perigo do que chama "incerteza sobre o futuro".