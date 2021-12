Legislativas 2022. Iniciativa Liberal quer fazer parte da "construção alternativa"

“Entre três e sete, nenhum deles me surpreenderia”, disse Cotrim Figueiredo em entrevista à RTP3, que deposita a esperança no eleitorado mais jovem.Sobre o cenário pós-legislativas, Cotrim Figueiredo mostrou-se disponível para fazer parte da “construção alternativa”.Já sobre a possibilidade de o Chega fazer parte desta solução, Cotrim Figueiredo é categórico: “l”, afirmou o líder do IL, acrescentando que o partido de André Ventura “não é confiável”. “Não faz parte dos nossos parceiros. Tem uma forma de fazer política que nos desagrada profundamente”, acrescentou.Uma das principais bandeiras do partido é a redução de impostos, nomeadamente a redução do IRC. “Neste momento achamos que o IRC é tão importante como o IRS”, disse Cotrim Figueiredo.O líder do Iniciativa Liberal defende que a carga fiscal não deve ultrapassar os 28 por cento. O partido defende ainda a privatização de empresas públicas como a TAP, a Caixa Geral de Depósitos e RTP.“Não deveria ter entrado dinheiro na TAP”, disse Cotrim Figueiredo, defendo que é preciso vender a TAP “o mais rapidamente possível”.