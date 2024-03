Legislativas 2024. Presidente da República vai ouvir partidos a partir de terça-feira

Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir no Palácio de Belém os partidos com assento parlamentar já a partir desta terça-feira, após das eleições legislativas de domingo, que resultaram na vitória da Aliança Democrática - faltando ainda apurar os resultados dos círculos dentro e fora da Europa. O presidente vai aguardar os resultados dos círculos no estrangeiro para indigitar o novo primeiro-ministro.