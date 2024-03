Instabilidade quase garantida. Quais os cenários de governabilidade?

Com, a Aliança Democrática tem uma vantagem 0,89 por cento sobre os socialistas. Falta, no entanto, somar a estas contas os votos nos círculos dentro e fora da Europa, que só serão conhecidos dia 20 de março e que irão eleger mais quatro deputados.Até lá, permanecem as dúvidas. O líder da AD, Luís Montenegro, não detalhou ainda os cenários de governação possíveis, reiterando que, mas sem excluir este partido do diálogo que quer ter com todas as forças políticas para executar o seu programa.A este propósito, disse ter "a mais firme expectativa que o PS e o Chega não constituam uma aliança negativa para impedir o governo que os portugueses quiseram" e esperar também que o presidente da República o indigite para formar o executivo.

Possibilidades à direita

Há, porém, poucas hipóteses de estabilidade com os resultados na última noite. Apesar de os dois maiores partidos continuarem com mais de dois terços dos lugares no Parlamento, a esquerda é minoritária e à direita qualquer maioria terá de se formar sempre com o contributo do Chega.André Ventura já frisou, aliás, que o seu partido quer ser "a peça central do sistema político" e tentou colocar pressão no líder de AD, que passou a campanha eleitoral a dizer "não" a qualquer acordo., declarou.Também à direita e disponível para uma solução está a Iniciativa Liberal, com Rui Rocha a frisar que o cenário resultante das legislativas é complexo e que os próximos dias serão decisivos para uma clarificação."Seremos responsáveis nos cenários que se venham a colocar.Portanto, cabe aos outros assumirem", referiu o líder dos liberais, apesar de continuar a excluir o Chega das opções."Estaremos cá para assumir as nossas responsabilidades, para contribuir para as soluções, para tornar Portugal um país mais próspero. Aguardemos os próximos dias", enfatizou.

Possibilidades à esquerda

Numa contabilidade dos resultados atuais,, se se excluir o Chega. Com a deputada única do PAN, conseguiria 91.No entanto, o líder socialista, Pedro Nuno Santos, já assumiu a derrota e descartou uma nova geringonça. "Apesar da diferença tangencial (...), tudo indica que o resultado não permitirá ao PS ser o partido mais votado", pelo que "o Partido Socialista será oposição", declarou no seu discurso noturno.Questionado pela comunicação social, Pedro Nuno Santos disse que "não podemos manter o país em suspenso" e que o PS não vai inviabilizar a formação de Governo da AD.

Sobre a hipótese de um acordo à esquerda, assumiu que temos de ser "realistas": "Qualquer solução dessas teria um chumbo de toda a direita".

As coisas são muito simples e são claras, não as compliquemos e deixemos a tática de fora: nós não temos uma maioria, e se não temos uma maioria não a podemos apresentar como solução", insistiu o secretário-geral do PS.Já o Bloco de Esquerda manteve a disponibilidade para um acordo, com Mariana Mortágua a sublinhar que o partido será "parte de qualquer solução que afaste a direita do governo"."Aqui estamos e faremos exatamente aquilo que dissemos que íamos fazer:", declarou a coordenadora bloquista, deixando a certeza de que as forças à esquerda "sabem que contam connosco".Também o Livre, um dos partidos que mais cresceu nestas eleições, multiplicando por quatro o número de mandatos, declarou que os resultados da última noite "mostram que há espaço para a esquerda verde europeia em Portugal" e disse esperar que ainda seja possível uma maioria que una esse espectro.Interrogado sobre se já teve oportunidade de contactar com os restantes parceiros à esquerda, Tavares respondeu que não, mas"Mais do que nunca é preciso espírito de convergência, solidariedade, e união contra o autoritarismo. Estamos juntos, da parte do Livre só podem contar com convergência e cooperação perante os desafios que nos apresentam", frisou.

Possibilidade ao centro

Neste momento, a única possibilidade de dois partidos terem maioria absoluta seria uma coligação entre o PSD e o Chega ou, algo também já recusado pelos dois principais partidos portugueses.Apesar das grandes alterações que estas eleições introduziram no panorama político português,, com 34 por cento dos mandatos, mais de um terço dos deputados eleitos.Essa diferença muito reduzida poderá, porém, ser alterada com o anúncio dos deputados eleitos pelo círculo da emigração da Europa e do resto do mundo.

