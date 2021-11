Legislativas. "Berbicacho" mantém-se mesmo com eleições em janeiro

O Diretor de Informação da RTP disse que as intenções de voto dos portugueses não mudou muito desde a última sondagem e realça que o eleitorado pensa que esta crise política era dispensável e que a mesma é culpa do primeiro-ministro, Partido Socialista e demais partidos de esquerda com assento parlamentar.