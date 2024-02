Legislativas. Catorze forças políticas concorrem para eleger cinco deputados

A saída de Eduardo Teixeira do PSD para encabeçar, como independente, a lista do Chega é a principal novidade das legislativas de 10 de março pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo, um distrito com seis câmaras municipais lideradas pelo PS, três pelo PSD e, uma por CDS-PP.

De acordo com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), os 233.527 eleitores que residem nos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo vão eleger cinco representantes para a Assembleia da República, menos um do que em 2022.

A perda de cerca de 2.500 eleitores em Viana do Castelo ditou que agora o círculo eleitoral tenha menos um mandato, que foi perdido para o distrito de Setúbal.

A Aliança Democrática (AD), constituída pelo PPD/PSD/CDS-PP/PPM, apresenta Pedro Aguiar Branco que, em 2014, enquanto ministro da Defesa do Governo PSD/CDS-PP iniciou o processo de extinção dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC). Os ENVC foram formalmente extintos em março de 2018, mas encontravam-se em processo de extinção desde 10 de janeiro de 2014, data da assinatura, entre o Governo liderado por Pedro Passos Coelho e o grupo privado Martifer, do contrato de subconcessão dos estaleiros navais até 2031, por uma renda anual de 415 mil euros.

A ministra da Habitação, Marina Gonçalves, é a cabeça de lista do PS, a CDU(PCP-PEV) repete o nome do deputado municipal em Caminha Joaquim Celestino Ribeiro, o BE estreia Adriana Temporão, de 31 anos.

De acordo com a ordem das candidaturas nos boletins de voto, hoje consultada pela agência Lusa no sítio oficial da CNE na Internet, em primeiro lugar aparece o cabeça de lista do Alternativa 21, com a sigla MPT.A, Fernando da Silva, de 49 anos, técnico de audiovisuais, seguido do candidato do Volt Portugal (VP), Vladimiro Ribeiro Osório, de 48 anos, inspetor tributário e aduaneiro, natural do distrito do Porto e, residente em Ponte de Lima.

O Reagir Incluir Reciclar (R.I.R) é o terceiro no boletim de voto, sendo Luísa Aguiar, de 53 anos, de Valongo, a cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo.

A Nova Direita (ND) ocupa o quarto lugar com a cabeça de lista Sónia Cardoso, de 42 anos, de Guimarães.

Na ordem das candidaturas nos boletins de voto, na sequência do sorteio efetuado pelo tribunal, a AD surge em quinto lugar, seguido do PS, PAN Pessoas-Animais-Natureza, que concorre com Maria Dantas de Lima, professora de 53 anos, natural de França e a residir em Paredes de Coura.

Pedro Pereira, de 41 anos é o cabeça de lista do Livre, oitavo partido no boletim de voto, seguido da Alternativa Democrática Nacional (ADN) candidata Renato da Silva, de 47 anos, natural de Viana do Castelo e a residir em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha.

Em nono lugar está o candidato do Ergue-te, Diogo Casanova, de 23 anos, natural e residente em Gondomar, Porto.

A CDU ocupa o 11 lugar no boletim de voto, seguindo o BE, a Iniciativa Liberal (IL) que concorre com Marta da Silva, 35 anos, arquiteta natural de Rio Tinto, Porto e, residente em Seixas, no concelho de Caminha.

O Chega é o último partido no boletim de voto.

Com uma área de 2.219 quilómetros quadrados, o distrito de Viana do Castelo, segundo o Censos de 2021, perdeu na última década mais de 13 mil habitantes, uma quebra de 5,45%, registando uma população de 231.488 pessoas.

Todos os 10 concelhos registaram uma diminuição populacional, sendo que a maior quebra ocorreu em Melgaço que perdeu 1.437 residentes (-15,6%). Seguem-se Arcos de Valdevez (-9,27%), Ponte da Barca (-8,32%) e Monção (-7,29%).

Viana do Castelo perdeu 2.861 residentes (-3,22%) e Vila Nova de Cerveira sofreu uma quebra de 3,49% (323 pessoas).

Nas legislativas de 2022 foram eleitos pelo PS, o ex-ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, Marina Sola Gonçalves, atual ministra da Educação e, José Maria da Cunha Costa, secretário de Estado do Mar.

Pelo PSD foi eleito o ex-presidente da Câmara de Valença, Jorge Manuel Salgueiro Mendes, Maria Emília e Sousa Cerqueira e, João Carlos Araújo Rego Montenegro.