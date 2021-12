Legislativas. CDS-PP faz renovação total na lista de deputados para as eleições

Francisco Rodrigues dos Santos vai ser o cabeça de lista em Lisboa, tendo como número dois o ex-líder do partido, Ribeiro e Castro.



No Porto, a lista é liderada pela advogada Filipa Correia Pinto.

O presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, diz que a aposta é na renovação de protagonistas e na abertura do CDS-PP à sociedade civil.



As listas de candidatos a deputados forma discutidas na reunião do Conselho Nacional, esta noite, uma reunião por videoconferência e na qual, mais uma vez, Nuno Melo recusou participar.