A coligação para as legislativas antecipadas vai ser apenas entre o PSD e o CDS. O Partido Popular Monárquico fica de fora, por falta de acordo na distribuição de lugares. PSD e CDS aprovaram, esta noite, as listas de candidatos às eleições de 18 de maio. Onze ministros do atual governo encabeçam as listas em vários círculos do país.