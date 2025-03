PPM não incluído em nova coligação para legislativas

A ruptura deve-se à falta de entendimento, em relação às listas a deputados, sendo que o Partido Popular Monárquico exigia um lugar elegível para ter representação parlamentar.O líder do PPM, ouvido pelo jornalista João Couraceiro, acusa o PSD e o CDS de falta de respeito, e avisa que se a sigla AD se mantiver, sem este partido, isso seria enganar o eleitorado nas eleições de 18 de Maio.Gonçalo da Câmara Pereira só não esclarece se vai recorrer à justiça para impedir o uso do nome Aliança Democrática.O líder do Partido Popular Monárquico considera que a sigla AD não pode ser utilizada, agora que o PPM já não integra a Aliança.Nas listas da AD, está Hernâni Dias, antigo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território.Hernâni Dias demitiu-se do Governo devido a um caso de conflito de interesses. Agora é cabeça-de-lista por Bragança às legislativas.Quanto ao CDS, repete a fórmula das últimas eleições. Terá dois lugares garantidos no Parlamento, para os quais indicou Nuno Melo e Paulo Núncio.