Legislativas. Começa a votação antecipada para doentes internados e reclusos

, o que representa um acréscimo de quase mil eleitores. Segundo os dados da Administração Eleitoral da Secretaria-Geral da Administração Interna,Destes eleitores que requereram o voto antecipado,. Entre os dias 26 e 29 deste mês, o presidente da Câmara dos municípios onde estão recenseados desloca-se aos estabelecimentos, sejam prisões, hospitais ou outros, para recolher os votos.Comparativamente aos registos deste ano, em 2022 inscreveram-se 399 doentes internados e 3.057 presos para votarem antecipadamente. Do universo de 3.456 inscritos, apenas 3.392 exerceram o voto antecipado.

Na distribuição dos 4.381 eleitores inscritos por distrito, destaca-se o de Lisboa, com 1.645 cidadãos internados e presos. No do Porto são 669.

As inscrições são efetuadas- em votoantecipado.mai.gov.pt - ou por correio para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e tiveram início no domingo. Quem se inscrever mas não puder ir votar no dia 3 poderá fazê-lo a 10 de março no local habitual, onde está recenseado.

O voto antecipado em mobilidade, em território nacional, tem de ser exercido no dia 03 de março, ou seja, sete dias antes das eleições, numa mesa a constituir em cada município, escolhida pelo eleitor.