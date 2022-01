Legislativas. Em Faro já votaram mais de 50% dos eleitores mas afluência diminuiu a partir da 16h00

Em Faro, desde o início da hora recomendada para os eleitores em isolamento há menos afluência de pessoas para votar. Desde as 16h00, à semelhança do que se verifica no resto do país, houve um decréscimo de eleitores a ir às urnas.