Legislativas. Gouveia e Melo quer campanha "sem demagogias"

"Só com informação adequada os portugueses poderão tomar decisões conscientes", escreve Gouveia e Melo no artigo publicado no jornal SOL.





Henrique Gouveia e Melo enumera os temas que considera mais relevantes nas legislativas antecipadas. Ou seja, prosperidade, equidade, segurança e liberdade.





O artigo, dividido por áreas e semelhante a um programa eleitoral, revela a importância que a economia de defesa tem para o Almirante, uma vez que ao potenciá-la “como motor de inovação tecnológica e soberania estratégica permitirá um maior retorno do investimento”.





O eventual futuro candidato presidencial considera “certamente interessante” “expandir a indústria naval especializada, tirando partido da posição geográfica e das competências tecnológicas do país”.







Considera “uma solução exigente mas necessária” “a redução gradual e generalizada dos impostos, sem comprometer a defesa do Estado Social” e quer que seja feita “uma reforma profunda da Administração Pública”.



“Se queremos empresas de sucesso, temos de lhes proporcionar um ecossistema institucional fiável, justo, estável e livre dos pequenos poderes”, considera Gouveia e Melo.

Ainda na economia, sublinha que Portugal precisa de “mais empresários capazes e ousados” e critica “uma cultura avessa ao risco e desconfiada dos empresários” porque “enfraquece a economia”.





Na educação e formação, defende uma cultura de exigência e uma aposta nas competências digitais e tecnológicas.







Quanto à economia, diz que “há um ciclo pernicioso para a economia que deve ser quebrado.e proximidade do aparelho do Estado para sobreviver”.No texto, o almirante na reserva traça um. Destaca a necessidade de "solidificar e expandir a base económica de retaguarda",da União Europeia, explorando parcerias e sinergias "em setores estratégicos".Aponta a necessidade de. Quer ainda uma maior aposta no mar e na defesa, considerando que "está quase tudo por fazer" na economia do mar.Pede uma, na redução de burocracia e na agilização da justiça.Na área da imigração, entende que é necessário haver uma política de imigração alinhada com as necessidades do país para resolver o 'inverno demográfico'. Também diz que seAponta ainda a necessidade de apostar nonuma produção industrializada e modular, aumentando a disponibilidade e reduzindo custos,