Legislativas. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro medem forças em debate

RTP

Dois anos depois, o cineteatro Capitólio, em Lisboa, volta a ser palco do duelo que terá, de um lado, o secretário-geral do PS e, do outro, o presidente do PSD. No último confronto, os protagonistas foram António Costa e Rui Rio.



A futura governação do país e as respetivas políticas de alianças deverão estar em destaque. . No último confronto, os protagonistas foram António Costa e Rui Rio.A futura governação do país e as respetivas políticas de alianças deverão estar em destaque. O debate tem uma prevista de uma hora e um quarto e vai ser transmitido em direto, a partir das 21h00, pelas três televisões generalistas em canal aberto. A moderação estará a cargo de jornalistas dos três canais.



Este é o derradeiro dos 28 debates que, desde 5 de fevereiro, opuseram oito líderes dos partidos com assento parlamentar.



A RTP organiza ainda mais dois debates: o primeiro realiza-se na terça-feira e junta todos os partidos que concorrem a estas eleições e não elegeram deputados em 2022; o segundo está marcado para sexta-feira e opõe todos os partidos com assento no Parlamento.



A campanha eleitoral tem início no próximo domingo. Este é o derradeiro dos 28 debates que, desde 5 de fevereiro, opuseram oito líderes dos partidos com assento parlamentar.A RTP organiza ainda mais dois debates:A campanha eleitoral tem início no próximo domingo.