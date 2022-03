Legislativas. PS fica com os dois deputados do círculo da Europa

Com mais de metade das mesas apuradas, restam poucas dúvidas de que os socialistas conseguiram mais dois mandatos na repetição destas eleições.



Ester Vargas disse que há um elevado número de votos considerados nulos por não serem acompanhados do cartão de cidadão. E sublinhou que, mais uma vez, a informação sobre os requisitos necessários para a votação por correspondência não passou.



Nesta altura, na contagem dos votos - que ainda não está fechada -, o PS tem mais de 32 mil votos e o PSD cerca de 15 mil. Feitas as contas, na AR, o PS ficará com 120 deputados (o mesmo número de mandatos da maioria absoluta de José Sócrates).



O PSD terá 77 deputados (menos dois do que na anterior legislatura).