Legislativas. Se eleições fossem hoje, venceria o Partido Socialista

Um ano e meio depois do início da pandemia, a covid-19 não provocou danos nas intenções de voto do partido do governo, embora indique uma subida dos pequenos partidos.



A sondagem atribui ao PS 38 por cento das intenções de voto. São quase mais dois pontos percentuais do que nas últimas legislativas.



A vantagem em relação a PSD aumenta. O Partido Social Democrata consegue 28 por cento das intenções de voto. É praticamente a mesma percentagem das eleições de outubro de 2019.



O PSD está 10 pontos abaixo do PS.



O Bloco de Esquerda regista uma descida: consegue 8 por cento, quando há um ano e meio teve 9,5 por cento dos votos.



O Chega é o partido que mais sobe: 6 por cento das intenções de voto. São quase mais cinco pontos percentuais face às últimas legislativas.



A CDU cai para os 5 por cento. É menos um ponto percentual do que nas últimas legislativas.



Colada à CDU, fica o Iniciativa Liberal. O partido regista uma subida para 5 por cento, quando há um ano teve pouco mais de 1 por cento.



O CDS desce. A sondagem dá aos centristas 3 por cento das intenções de voto, menos 1 ponto percentual do que nas eleições.



O PAN aparece no mesmo patamar das ultimas legislativas, com 3 por cento.



Contas feitas, pouco mudaria no Parlamento: a área não socialista, mesmo com o crescimento de dois partidos, ficaria com 42 por cento dos votos.



PS, PCP e Bloco de Esquerda mantêm a maioria, com 51 por cento.



Esta estimativa foi feita com base nestas intenções diretas de voto. Trinta e um por cento dos inquiridos não sabem ou preferiram não responder.



Este inquérito foi realizado pela Universidade Católica para a RTP e Jornal Público entre 3 e 7 de maio de 2021. Foram obtidos 1123 inquéritos válidos.



A margem de erro é de 2,9 por cento, com um nível de confiança de 95 por cento.