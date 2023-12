Lei dos Metadados. Tribunal Constitucional chumba solução do Parlamento

O anúncio foi feito esta segunda-feira na sede do Tribunal Constitucional, em Lisboa, pelo presidente, José João Abrantes.

No total, nPara os juízes do Palácio Ratton,O decreto tinha sido aprovado na Assembleia da República, em votação final global, em 13 de outubro, com votos a favor de PS, PSD e Chega e votos contra de IL, PCP, BE e Livre.Em novembro, o decreto foi enviado pelo Presidente da República para o TC para fiscalização preventiva da sua conformidade com a lei fundamental.