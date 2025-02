Lei dos Solos. Casos de Castro Almeida e Montenegro aquecem debate de moção de censura

Intitulada, a moção de censura submetida na passada terça-feira ao Parlamento refere que“Se até aqui os problemas surgiam pela mão de governantes diversos, desta vez é o próprio primeiro-ministro quem mancha a reputação e a imagem do país, tanto interna, como externamente”, escreve o partido, argumentando queNesta moção, o Chega argumenta que a “explicação nunca foi dada, nem detalhados os dados importantes da situação relativos, por exemplo, aos clientes daquela empresa, a natureza das atividades desempenhadas ou a respetiva faturação”.

André Ventura ameaçara, na segunda-feira, avançar com uma moção de censura caso o primeiro-ministro não desse explicações até ao final desse dia sobre a empresa de compra e venda de imóveis da mulher e dos filhos.

De visita ao Brasil esta semana, Luís Montenegro afirmou que,”por respeito à representação de Portugal” na 14ª Cimeira Luso-Brasileira, remetia para o debate da moção de censura “todas as considerações devidas sobre a atual situação política interna”.

O que está em causa

No último fim de semana, oavançou queNa quarta-feira,Luís Montenegro garantiu não existir qualquer conflito de interesses, já que desde 30 de junho de 2022 não é sócio da empresa imobiliária em causa. “Nunca foi, não é e não será objeto da atividade da empresa qualquer negócio imobiliário ligado à alteração legislativa” da lei dos solos, assegurou.

A RTP confirmou que foi realizado um contrato de cessão e de divisão quota e que o pagamento foi feito no prazo de 60 dias, por transferência bancária.

No entanto, as dúvidas jurídicas permanecem, já que, por ser casado em comunhão de bens de adquiridos, poderá manter-se como cotitular dessa participação.O Código Civil estabelece que estão proibidos os contratos de compra e venda entre cônjuges a não ser que estejam casados em regime de separação de bens, o que não é o caso. No entanto, o Código das Sociedades Comerciais prevê que seja possível a transmissão de quotas entre marido e mulher.“A cessão de quotas não produz efeitos para com a sociedade enquanto não for consentida por esta, a não ser que se trate de cessão entre cônjuges, entre ascendentes e descendentes ou entre sócios”, lê-se no Artigo 228.º.

E Castro Almeida? “Nada escondido, tudo legal”

Já. Nas atividades, além daquelas ligadas à construção civil e projetos de engenharia e arquitetura, está a "compra para revenda de imóveis”.Surgem assim dúvidas, uma vez mais, sobre um potencial conflito de interesses, uma vez que esta empresa pode beneficiar da Lei dos Solos, que está sob a tutela direta de Castro Almeida.

O ministro comunicou a participação na empresa à Entidade para a Transparência, mas fez a transmissão da quota que detinha para os sócios no dia 13 de fevereiro, já após a saída de Hernâni Dias do Executivo de PSD e CDS-PP.



A Quantun 98 não foi a única participação do atual ministro neste setor. Manuel Castro Almeida chegou a ter uma outra sociedade ligada ao ramo imobiliário que foi dissolvida em 2016. Numa análise aos ex-sócios de Manuel Castro Almeida, na Quantun 98, um deles tem também participação numa construtora civil.Na época em que o agora governante era presidente da Câmara de São João da Madeira, a empresa Construções Fernando Soares Ferreira teve adjudicação de oito ajustes diretos e ganhou um concurso público, contratos firmados entre 2009 e 2013 cujos documentos não estão anexados no portal das contratações públicas.

A presidência do Conselho de Ministros não respondeu à RTP se considerava existir conflito de interesses.

. Adianta ainda que decidiu vender a sua quota na sequência das polémicas em torno da Lei dos Solos.Questionado sobre a posse e venda das quotas da sociedade, Castro Almeida acrescentou que, justificou o governante que participou na definição dessa nova legislação.“O que é um erro, porque a lei se aplica a qualquer cidadão”, sublinhou à RTP.Confrontado com o facto de ter aceitado a demissão de Hernâni Dias, que constituiu duas empresas enquanto governante, e se não estava a ser incoerente por se tratar de um caso semelhante,Sobre a lei, continua a dizer que é boa e fundamental.



