Leitão Amaro não quer "novo Sócrates" a mandar na Agência Lusa

António Leitão Amaro defende que o Parlamento é hoje a melhor garantia dessa proteção.



O governante explica que que a comparência da direção de informação da Lusa no Parlamento é um mecanismo de escrutínio e não de ingerência politica e sublinha que não existe qualquer obrigação anual de audições, apenas a possibilidade de serem convocadas. Leitão Amaro diz que o objetivo é tornar a Lusa mais forte, mais independente e com maior capacidade de atuação.





Camila Vidal - Antena 1



Palavras de António Leitão Amaro num jantar-debate, em Lisboa, organizado pela Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, em que insistiu que os serviços públicos de media precisam de uma transformação e defende as mudanças.

, mas que os trabalhadores temem que se traduza numa fusão das redações.