Leitão Amaro reitera que Marques Mendes "encaixa" em perfil para Belém

Foto: Filipa Dias Mendes - RTP

Em entrevista à RTP, no primeiro dia de trabalhos do 42.º Congresso do PSD, em Braga, o ministro da Presidência começou por caracterizar as últimas semanas como uma "novela orçamental", durante a qual o Governo, advogou, continuou a trabalhar. António Leitão Amaro abordou também as próximas eleições presidenciais, reiterando que Luís Marques Mendes "é o que encaixa melhor no perfil" traçado pelo líder social-democrata, Luís Montenegro.