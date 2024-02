Foto: Paulo Novais - Lusa

Rui Rocha descreveu as medidas do PS para a saúde "gravosas e intoleráveis". O presidente da Iniciativa Liberal esteve reunido com o Sindicato Independente dos Médicos e criticou o programa eleitoral do PS. Os socialistas querem estudar a hipótese de os médicos compensarem o Estado no caso de emigrarem ou integrarem o setor privado.