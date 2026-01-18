Líder do PAN reforça importância do voto independentemente de 2.ª volta

"Independentemente das pessoas saberem que existe a possibilidade de haver uma segunda volta, que não deixem de sair para ir votar, porque estamos a decidir aquilo que vão ser os próximos anos, de um papel, o mais alto papel da nação, que nos diz respeito a todos e a todas ao nível da nossa qualidade de vida", disse a deputada única, que votou esta manhã, pelas 11:20, na Escola Básica de Telheiras, em Lisboa.

A líder do PAN reforçou a importância do cargo de Presidente da República, que desempenha um papel que "diz muito à estabilidade e não apenas à representação do país lá fora", sobretudo num contexto de "instabilidade geopolítica".

Inês Sousa Real salientou ainda a importância da "adaptação dos votos em braile", que permite que as "pessoas com deficiência visual possam também participar".